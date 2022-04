A la découverte de La réserve naturelle régionale de la clairière de Bresolettes – Balade VTT Tourouvre au Perche, 26 juillet 2022, Tourouvre au Perche.

A la découverte de La réserve naturelle régionale de la clairière de Bresolettes – Balade VTT Parking bourg de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche

2022-07-26 – 2022-07-26 Parking bourg de Bresolettes BRESOLETTES

Tourouvre au Perche Orne

Denis Vétillard, greeter du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, vous propose une sortie très agréable qui vous permettra d’appréhender la réserve naturelle régionale de la clairière de Bresolettes, au travers de différents panneaux explicatifs autour de la faune et de la flore. Cette sortie empruntera chemins et sentiers de la forêt Perche -Trappe avec aussi la découverte d’un éco-pâturage au cœur de la forêt. A partir de 12 ans.

6 personnes maximum

Balade/Durée : 1h30

Balade VTT : niveau facile, adaptée à une sortie famille (à partir de 12 ans) / Venir avec son VTT, son casque et son kit de réparation / Port du casque et d’un gilet fluorescent obligatoires / Une paire de jumelles peut-être un plus pour l’observation.

Date limite d’inscription : lundi25 juillet

