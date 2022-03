7ÈME TRAIL DU VEYDRAC Villeveyrac Villeveyrac Catégories d’évènement: Hérault

Villeveyrac

7ÈME TRAIL DU VEYDRAC Villeveyrac, 22 avril 2022, Villeveyrac.

2022-04-22 18:30:00 – 2022-04-22 23:00:00

Villeveyrac Hérault Villeveyrac EUR 15 Cette septième édition propose un parcours unique de 13,5 km. Un cadeau à l’inscription, une tombola et une brasucade sont prévus à l’arrivée. Les inscriptions sont ouvertes sur ATS jusqu’au 20 avril. Le Trail du Veydrac organisé par l’association éponyme, avec le concours de la Ville de Villeveyrac, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport se déroulera dans la soirée du vendredi 22 avril. trail-du-veydrac@orange.fr Cette septième édition propose un parcours unique de 13,5 km. Un cadeau à l’inscription, une tombola et une brasucade sont prévus à l’arrivée. Les inscriptions sont ouvertes sur ATS jusqu’au 20 avril. Villeveyrac

