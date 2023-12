Visite guidée : Église Saint-Martin, Le Tilleul 739 Route du Havre Le Tilleul Catégories d’Évènement: Le Tilleul

Seine-Maritime Visite guidée : Église Saint-Martin, Le Tilleul 739 Route du Havre Le Tilleul, 11 février 2024, Le Tilleul. Le Tilleul Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:30:00

fin : 2024-02-11 Divin Patrimoine – Organisé par Pays d’Art et d’Histoire Dominant le village avec sa tour-clocher de 16 m, l’église Saint-Martin se distingue par son chœur gothique et ses vitraux des 16ème et 19ème siècles, récemment restaurés. La visite vous permet notamment d’admirer la verrière figurant la pêche miraculeuse, unique en France en raison de sa représentation, à l’arrière-plan, des falaises d’Étretat. Visite à 14h30 et 15h30

Gratuit – Durée : 45 min

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

739 Route du Havre

Le Tilleul 76790 Seine-Maritime Normandie

