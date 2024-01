QUAND JE SERAI GRANDE JE SERAI PATRICK SWAYZE 67 Rue des Collèges Arnage, vendredi 29 mars 2024.

Arnage Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 22:00:00

‘‘On ne laisse pas bébé dans un coin’’. Et si Dirty Dancing était un film féministe ?

Chloé naît dans les années quatre-vingt, grandit entre une mère gaucho MLF et les icônes de sa génération, le Patrick Swayze de Dirty Dancing et de Ghost, comme les spectacles de Patrice Chéreau et de Pina Bausch.

Elle sera comédienne ou rien, passe tous les concours, entre au Conservatoire national et cofonde la troupe Les Filles de Simone. Perdue toujours entre Beauvoir et Travolta, Chloé se dévoile à quarante ans, écartelée entre sa tendance midinette à l’eau de rose et un féminisme âpre chevillé à tout le corps.

Elle expose ses amours, sa lutte contre les schémas familiaux, sa copine de classe Mélanie Laurent, sa volonté d’émancipation, son goût pour les danses lascives.

