Visite Guidée : L’Architecture Art Déco 61 rue du Rempart Tours, 20 septembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Le style art déco se développe dans la première moitié du XXe siècle. Il manifeste une tendance vers une simplification des formes où les décors sont géométrisés, stylisés.

Ce parcours généraliste illustre la variété de la production architecturale tourangelle : demeures individuelles, logements c.

Mercredi 2023-09-20 14:30:00 fin : 2023-09-20 16:00:00. EUR.

61 rue du Rempart

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The art deco style developed in the first half of the 20th century. It shows a tendency towards a simplification of forms where the decorations are geometrised and stylised.

This general tour illustrates the variety of architectural production in Tours: individual homes, collective housing…

El estilo art déco se desarrolló en la primera mitad del siglo XX. Refleja una tendencia hacia formas más sencillas, con decoraciones geométricas y estilizadas.

Este recorrido general ilustra la variedad de la producción arquitectónica de Touraine, desde las casas unifamiliares y los bloques de pisos hasta los edificios más modernos

Der Art-Déco-Stil entwickelte sich in der ersten Hälfte des 20. Er zeigt eine Tendenz zur Vereinfachung der Formen, bei der die Dekore geometrisiert und stilisiert werden.

Dieser allgemeine Rundgang veranschaulicht die Vielfalt der architektonischen Produktion in Tours: Einfamilienhäuser, Wohnhäuser und Wohnanlagen

