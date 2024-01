SOIRÉE JAPONAISE 5 Rue de la Duchesse Anne Le Croisic, vendredi 29 mars 2024.

Le Croisic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 18:00:00

fin : 2024-03-29

Présentation de la culture japonaise. Dégustation pour les oreilles et les papilles de haikus et de spécialités japonaises authentiques, douceurs sucrées, salées et boissons.

Partenariat avec la boutique japonaise IMA. Sur réservation.

5 Rue de la Duchesse Anne

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire



