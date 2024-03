Manu Payet – Les voiles de l’humour – COMPLET Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, dimanche 28 avril 2024.

Mathilde Moreau SARL et La Baule Événements – SPL Atlantia, en accord avec GILBERT COULLIER PRODUCTIONS présentent :

Manu Payet, Emmanuel 2 – COMPLET

Manu Payet est de retour avec un nouveau spectacle ! Moins de trois ans après la dernière d’« Emmanuel », son précédent one-man-show, le comédien s’apprête à remonter sur scène. Il l’admet volontiers, avec « Emmanuel », il a retrouvé le goût de la scène. Il s’y dévoilait sans pudeur et abordait des souvenirs d’adolescence, la vie de couple, enchaînant les anecdotes sur un passé dans lequel on est nombreux à se reconnaître. On l’attend à nouveau sur ce terrain avec toute la simplicité et la décontraction qui donnent l’impression de passer une soirée entre potes…

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 51 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/manu-payet-les-voiles-de-l-humour-complet-la-baule-escoublac.html »}]

