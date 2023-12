Atelier – Pain au levain 4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel, 27 janvier 2024, Dossenheim-sur-Zinsel.

Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 13:00:00

fin : 2024-01-27 16:00:00

Réaliser son levain maison et faire son pain de campagne..

Les ateliers sont animés par Christian Boistelle, maître boulanger, pâtissier, confiseur ou par Elisabeth Lotz, cheffe cuisinière et animatrice culinaire – Les mains dans la pâte. Ils apportent chacun leurs savoir-faire et leurs connaissances en la matière, pour vous faire découvrir des recettes saines et gourmandes.

Les participants mettent la main à la pâte pour l’élaboration de la recette et emportent leur réalisation à la fin de la séance.

INFOS PRATIQUES :

L’atelier peut accueillir 8 à 10 personnes maximum. Il sera reporté si le nombre de participants minimum de 8 n’est pas atteint.

Des ateliers personnalisés sur demande peuvent s’ajouter au calendrier à partir de 6 participants.

L’inscription ne sera valide qu’une fois le règlement effectué.

Un participant peut annuler sa participation jusqu’à 10 jours avant la date de l’atelier et sera remboursé.

Si l’annulation a lieu après le délai d’annulation, le paiement reste dû.

Fin des inscriptions 48h avant l’atelier afin de garantir la meilleure préparation du matériel et des matières.

Inscriptions et renseignements au Moulin, par téléphone 03.88.70.01.67 ou par email : moulin@burggraf-becker.fr

4 rue d’Ernolsheim

Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre