3h Vtt en solo ou en duo Stade Paulon Mios, dimanche 24 mars 2024.

Dimanche 24 mars, participez aux 3h Vtt en solo (masculin et féminin) ou en duo (masculin, féminin, mixte) boucle de 8km pour 95d+ avec Aquila VTT !

Un événement en partenariat avec l’UFOLEP.

Le départ des 3h d’Aquila VTT sera donné à 9h00. Un départ fictif sera donné à 8h55 sur 400m pour vous emmener toutes et tous en sécurité pour le lâchage des chevaux à 9h00. Cependant cela sera pour un départ d’une start-loop de 1,2 km, qui vous ramènera jusqu’à l’arche d’arrivée/départ et c’est à ce moment-là que le départ du chrono des 3h sera véritablement enclenché. La start loop permettra de fluidifier le trafic.

Sur inscription.

Retrouvez toutes les modalités de la course et les informations nécessaires sur le site https://www.villemios.fr/evenement/3h-vtt-en-solo-ou-en-duo-avec-lassociation-aquila/

Après la course, une Pasta party sera organisée. .

Début : 2024-03-24 09:00:00

Stade Paulon 15T Avenue Armand Rodel

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

