25ème rando des Bords de Loire Fourchambault, 12 février 2023, Fourchambault .

25ème rando des Bords de Loire

2023-02-12 – 2023-02-12

L’ASF Cyclo organise la 25ème rando des Bords de Loire le 12 février à FOURCHAMBAULT.

Rendez vous à la salle polyvalente pour les inscriptions et les départs.

3 parcours pédestres de 9km, 14km et 20km. Départs entre 7h30 et 10h.

2 parcours VTT de 26km et de 39 km. Départs entre 8h30 et 10h.

Tarif unique 5€. et gratuit pour les moins de 18 ans.

+33 9 82 12 53 83 https://asfcyclofourchambault.fr/

