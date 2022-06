25e festival choral international en Provence La Bouilladisse La Bouilladisse Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Bouilladisse

25e festival choral international en Provence La Bouilladisse, 5 juillet 2022, La Bouilladisse. 25e festival choral international en Provence

Salle des fêtes La Bouilladisse Bouches-du-Rhône

2022-07-05 21:00:00 – 2022-07-05 La Bouilladisse

Bouches-du-Rhône La Bouilladisse La Schola Cantorum Sopianensis Choir a été créé en 2001 au sein d’une association existant depuis le milieu des années 1990 dans la ville de Pécs (Hongrie), cité aux traditions chorales importantes.



Sa réussite dans les compétitions européennes auxquelles le chœur a participé, est due non seulement à la qualité de son interprétation mais aussi à son répertoire très riche et haut en couleur. La Schola Cantorum Sopianensis Choir (Hongrie) http://www.aicler-provence.fr/ La Schola Cantorum Sopianensis Choir a été créé en 2001 au sein d’une association existant depuis le milieu des années 1990 dans la ville de Pécs (Hongrie), cité aux traditions chorales importantes.



Sa réussite dans les compétitions européennes auxquelles le chœur a participé, est due non seulement à la qualité de son interprétation mais aussi à son répertoire très riche et haut en couleur. La Bouilladisse

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Bouilladisse Other Lieu La Bouilladisse Adresse Salle des fêtes La Bouilladisse Bouches-du-Rhône Ville La Bouilladisse lieuville La Bouilladisse Departement Bouches-du-Rhône

La Bouilladisse La Bouilladisse Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bouilladisse/

25e festival choral international en Provence La Bouilladisse 2022-07-05 was last modified: by 25e festival choral international en Provence La Bouilladisse La Bouilladisse 5 juillet 2022 Salle des fêtes La Bouilladisse Bouches-du-Rhône

La Bouilladisse Bouches-du-Rhône