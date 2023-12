Salon – Salon du sommeil et des écrans 25 Rue Nationale Crépy-en-Valois Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois

fin : 2024-01-20 14:30:00 . Du lundi 15 au samedi 20 janvier 2024, Crépy-en-Valois accueillera le Salon des écrans et du sommeil proposée par le Réseau enfants (infirmières scolaires, PMI, RPE, centres sociaux de Betz, Nanteuil-le-Haudouin et Crépy-en-Valois) aux scolaires des écoles maternelles, primaires et au public. Au programme Pour les 3 mois à 3 ans : Espace Snoezelen, espace détente, coin lecture, espace yoga. Bébés lecteurs. En partenariat avec la médiathèque. Mercredi matin sur inscription au 03 44 87 92 53. À partir de 3 ans : Exposition sur le sommeil, les écrans, jeux, espace lecture, ateliers, yoga, animations le samedi. Heure du conte mercredi à 16h. En partenariat avec la médiathèque. Informations pratiques À partir de 3 mois jusqu’à 11 ans.

Salle des fêtes, 25 rue Nationale. Ouverture au public : lundi 15, mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 janvier de 16h15 à 17h45,

mercredi 17 de 8h30 à 17h45,

samedi 20 de 8h30 à 14h30.

Espace Petite enfance ouvert tous les matins de 8h30 à 12h à partir du mardi 15 janvier. .

25 Rue Nationale

Crépy-en-Valois 60800

