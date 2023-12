Théâtre – La longue marche 23 rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche, 29 mars 2024, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

L’ascension du Mont Strueux par le sentier de Grande Randonnée n°404 n’a rien de particulièrement difficile. Mais les randonneurs de ce groupe ont tous des objectifs bien différents : oublier les tracas du quotidien, profiter de la nature, entretenir leur forme physique ou… abandonner leur fils en forêt. Au fil des kilomètres, les relations se font et défont, les caractères se dévoilent, les masques tombent.

Comédie en 6 actes de Jérôme Vuittenez

Mise en scène : Christine Mesnil et Dany Chanroux

Projet pédagogique Lycée Jean Monnet

Troupe de l’amitié Franco Thèque du pays Mêlois

Distribution : 5 femmes 6 hommes par ordre d’arrivée en scène :

Jacques : Jean-Michel / Edmée : Marie-Pierre / Mickaël : Pierrick / Olivier : Jean-Jacques / Julie : Agathe / Martin : Claude / Carole : Christine M. / Kévin : Gilles / Gabrielle : Tatiana / Pascale : Christine C. / Raphaël : François.

23 rue Ferdinand de Boyères Le Carré du Perche

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE