Théâtre – « C’est encore mieux l’après-midi » 2 Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse, 17 février 2024, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse Indre

Début : Samedi 2024-02-17 20:30:00

Théâtre « C’est encore mieux l’après-midi » par les Troubadours de Chavin à l’Avant-Scène..

Cette année la troupe des Troubadours de Chavin vous présente une pièce Ray Cooney: C’est encore mieux l’après-midi.

« Un célèbre député séjourne avec sa femme à l’hôtel de l’Hémicycle, un établissement proche de l’Assemblée Nationale.

Cet après-midi là, il doit participer à un important débat parlementaire tandis qu’elle ira voir une pièce de théâtre.

En réalité il se prépare à un moment coquin en compagnie d’une secrétaire du cabinet du Premier Ministre.

Pour cela il demande à son assistant de lui réserver une autre suite, mais ce garçon est un maladroit et un gaffeur et il va déchainer des catastrophes et des quiproquos en série. »

2 Allée des Acacias

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



