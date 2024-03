1er SALON DE L’APÉRO à TOULOUSE ! Centre de Congrès Diagora Labège, vendredi 22 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T17:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Partez à la rencontre d’exposants venus du monde entier (Belgique, Espagne, Argentine, Madagascar, Italie, Japon, Brésil…) vous faire découvrir des saveurs apéritives tout aussi goûteuses qu’étonnantes !

Au détour des Exposants, ne manquez pas :

Vignerons : Découvrez des crus provenant de différentes appellations françaises, y compris des originalités comme le vin au piment.

Bières et spiritueux : Explorez des saveurs audacieuses avec des produits artisanaux.

Salaisons : Plongez dans des régions avec des charcuteries aux formes et aux goûts surprenants.

️ Art de la table : Planches en bois, aérateur de vin, verres ainsi que les livres et jeux indispensables pour réussir un parfait apéro avec la présence de CULTURA

Produits divers : Tartinables, olives, biscuits, chips, pâtés, foie gras, fruits de mer, et bien d’autres encore.

Retrouvez des classiques savoureux ou laissez-vous tenter par des produits inédits aux nouvelles saveurs…

Au programme :

Dégustations exclusives & animations culinaires,

Animations : pétanque indoor, photobooth avec « 1.2.3 Ouistitis », espace jeux de bar (flippers, babyfoot et jeux d’arcade) avec « LE STAR », ateliers de mixologie, DJ et Banda

Ambiance festive

En résumé, tous les éléments réunis pour passer un week-end chaleureux entre amis, en famille ou entre collègues.

Plongez dans l’univers de l’Apéro en explorant les différentes facettes de l’apéritif : de la gastronomie aux jeux de bar…

Centre de Congrès Diagora 150 rue Pierre-Gilles de Gennes, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie