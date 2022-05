18ème Challenge Flers Agglo de Golf La Selle-la-Forge, 15 mai 2022, La Selle-la-Forge.

18ème Challenge Flers Agglo de Golf La Selle-la-Forge

2022-05-15 – 2022-05-15

La Selle-la-Forge Orne La Selle-la-Forge

Challenge Flers Agglo de Golf au golf de Flers – Le Houlme à La Selle La Forge

Au coeur du Bocage, à 2 pas de la Suisse Normande, Le golf Flers-Le Houlme s’étend sur 20 hectares dans un cadre buccolique, agréable entre vertes prairies, de nombreuses plantations et des pièces d’eau. Venez découvrir un parcours de 9 trous, un tracé en par 34 pour une longueur totale de 2511 m, ses greens roulants et les nombreux obstacles d’eau exigent une bonne précision et un jeu d’approche de qualité.

+33 2 33 64 42 83

La Selle-la-Forge

