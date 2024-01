Concert : Noé Preszow 12 rue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie, vendredi 29 mars 2024.

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Concert proposé par C’61 (Conseil départemental de l’Orne) en partenariat avec la Société Publique Locale Destination Touristique Domfront – Bagnoles, dans le cadre du festival Printemps de la Chanson.

Après À nous & Que tout s’danse qui l’ont mené aux Victoires de la Musique en 2021 ; après un premier album qui l’a entraîné sur de nombreuses scènes de France, de Belgique, de Suisse et dans les plus grands festivals, Noé Preszow revient avec des nouvelles chansons, aussi fougueuses que sensibles.

Sur la route de la chanson depuis son plus jeune âge, Noé Preszow (prononcer Prèchof) est un auteur-compositeur-interprète bruxellois aux origines multiples. Au coeur d’une époque qui réclame positionnement fluide et lisibilité permanente, il est fait de ceci et de cela : de pop immédiate et de poésie énigmatique, de discrétion et de lyrisme.

Son prochain album, d’une énergie éclatante et authentique, est prévu pour janvier 2024, suivi d’une tournée franco-belge qui fera escale à la Cigale à Paris, au Botanique de Bruxelles, et à Bagnoles de L’Orne ! Le premier extrait, L’intime & le monde résume les émotions et les réflexions qui ont traversé le jeune homme ces deux dernières années. On y retrouve son écriture viscérale et cette énergie rythmique qui annoncent un nouvel album aussi sensible qu’électrique.

12 rue des Thermes

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne