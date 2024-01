Dîner spectacle cabaret concert 1 Route de Coussegrey Bernon, samedi 13 avril 2024.

Bernon Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13

Samedi 13 avril : BERNON – Dîner spectacle cabaret concert, 1 route de Coussegrey, à 21h, Découvrez Extravadanse , la nouvelle création Cabaret Concert du Show Franck Derivault.

Un spectacle dynamique, étonnant et séduisant mené avec talent par nos sympathiques et charmants artistes.

Nos danseuses et musiciens accompagnés par notre chanteur, chanteuse, danseur, vous emmèneront dans leur affriolant tourbillon de danses, de plumes, de chansons, de performances et toujours avec leur légendaire bonne humeur. Organisé par l’usine Bernon, contact 03.25.77.87.48 & 07.88.11.56.26 – bonjour@usine-bernon.fr

1 Route de Coussegrey

Bernon 10130 Aube Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance