Un soir chez Renoir Troyes, jeudi 30 mai 2024.

Un soir chez Renoir Troyes Aube

Hiver 1877 Après deux expositions indépendantes et autant d’échecs cuisants, un groupe de peintres prépare la suivante dans un contexte des plus tendus. Ils se nomment Renoir, Monet, Morisot, Degas… Les critiques sont assassines mais l’amitié devrait préserver ceux que la presse, avec dédain, nomme déjà Impressionnistes .

Faut-il s’entêter ou rejoindre le salon officiel, antre de l’art politiquement adoubé ?

Les idéaux artistiques c’est bien beau mais il faut bouffer, payer son loyer.

Le vernis craque et la présence ambiguë d’un illustre inconnu n’arrange rien.

Entre sourires et coups de sang, les Impressionnistes au bord de l’explosion !

Réservation en ligne (www.theatrelequai.com ou www.maisonduboulanger.com)

ou par téléphone au 03 25 40 15 55 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 20:30:00

fin : 2024-05-30

Théâtre Le Quai

Troyes 10000 Aube Grand Est

