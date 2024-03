A la découverte d’un jardin remarquable, en abord d’une église classée parmi les monuments historiques. Jardin du Prieuré Pargues, vendredi 31 mai 2024.

A la découverte d’un jardin remarquable, en abord d’une église classée parmi les monuments historiques. Venez découvrir un petit jardin de plantes vivaces structuré par des buis. 31 mai – 2 juin Jardin du Prieuré Sur rendez-vous. Parking aisé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Jardin du Prieuré 6, rue du 8 Mai 1945, Pargues, Aube, Grand Est Pargues 10210 Aube Grand Est 03 25 40 18 10 [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 40 18 10 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 14 80 39 79 »}] Aménagé à partir de 1986, ce jardin prioral se love au pied de l’abside de l’église Renaissance. Trois terrasses délimitent des carrés de buis, dont les bordures médianes et diagonales enserrent des rosiers blancs En contrepoint, une pièce d’eau orne un jardin de vivaces affectionnant les zones humides.

