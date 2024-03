Visite du jardin botanique de la Brisatte Jardin de la Brisatte Mesnil-Saint-Loup, vendredi 31 mai 2024.

Visite du jardin botanique de la Brisatte Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Jardin de la Brisatte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Ce jardin créé il y a 20 ans éveillera tous vos sens. Vous pourrez découvrir plus de 600 plantes et arbres, dont une magnifique collection de rosiers. Vous pourrez vous promener au bord du bassin et admirer les poissons.

Jardin de la Brisatte chemin de la Brisatte 10190 Mesnil st Loup Mesnil-Saint-Loup 10190 Aube Grand Est 0785716860 https://www.facebook.com/jardinbotaniquedelabrisatte Jardin Botanique avec 620 plantes. Prix du Jardinier 2007. Prix d’honneur 2012 à la commission du fleurissement. Accessible en voiture. Possibilité de se garer le long du chemin.

©Michel BECARD