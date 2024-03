Visite libre du parc et jardin du château de Barberey-Saint-Sulpice Château, parc et jardin de Barberey-Saint-Sulpice Barberey-Saint-Sulpice, vendredi 31 mai 2024.

Visite libre du parc et jardin du château de Barberey-Saint-Sulpice Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Château, parc et jardin de Barberey-Saint-Sulpice Gratuit pour le public scolaire et le jeune public. 3€ pour les plus de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Château, parc et jardin de Barberey-Saint-Sulpice 1 rue Danton, 10600 Barberey-Saint-Sulpice Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est 03 25 81 24 90 Élevé à partir de 1626, ce château élégamment proportionné illustre le classicisme du règne de Louis XIII, caractérisé par l’association de la brique et de la pierre. La façade sur le jardin se reflète dans les douves alimentées par un bras de la Seine. Le jardin régulier reprend la division en quatre carrés, visibles sur un plan du XVIIIe s. Le site comprend également un parc à l’anglaise et un verger de formes taillées. Parking de l’église

libre de droit