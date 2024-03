Nogent entre Seine et Jardins Jardins familiaux de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine, vendredi 31 mai 2024.

Nogent entre Seine et Jardins Visite libre à l'aide du dépliant disponible à l'Office du Tourisme. 31 mai – 2 juin Jardins familiaux de Nogent-sur-Seine Libre

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Visite libre à l’aide du dépliant disponible à l’Office du Tourisme.

Jardins familiaux de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est Mal connus des touristes et de certains habitants, car masqués par le linéaire urbanisé, les jardins potagers complètent fortement le patrimoine naturel et paysager. Entretenus pas des particuliers et par l’association horticole, maraîchère et florale locale, qui en a pour partie la gestion, ces terrains représentent une surface totale de plus de 18 ha à proximité directe du centre-ville. Sillonnés de sentes et chemins, et répartis en 3 ensembles, ils proposent un vaste espace d’exploration.

