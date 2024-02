Marché des producteurs Lesmont, vendredi 31 mai 2024.

Marché des producteurs Lesmont Aube

Rendez-vous chaque dernier vendredi du mois sous la halle de Lesmont pour découvrir les stands des producteurs locaux !

Retrouvez sur le stand de producteurs :

-Cocotte et potager maraîchers et producteurs d’oeufs à Précy-notre-Dame.

-La ferme à Guigui maraîcher bio à Brévonnes.

-Les confitures de la Forêt d’Orient Producteur de confitures à Brévonnes.

-Les Culs-terreux Producteurs bios de farines, lentilles et petit épeautre à Val d’Auzon.

Et comme d’habitude, le Camion jaune, pour déguster de bonnes pizzas !

Les producteurs souhaitant se joindre au marché sont les bienvenus, n’hésitez pas contacter Solène. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-05-31

Lesmont 10500 Aube Grand Est contact.lct10@gmail.com

L’événement Marché des producteurs Lesmont a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne