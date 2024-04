Portes Ouvertes sur les Énergies Renouvelables dans toute la région Grand-Est Troyes, mardi 21 mai 2024.

Vous êtes curieux de comprendre comment le vent, le soleil et même les déchets peuvent répondre à nos besoins énergétiques tout en préservant notre planète ? Alors ne manquez pas les Portes Ouvertes des Énergies Renouvelables dans le Grand Est !



Du 21 mai au 3 juin, l’ADEME et la Région Grand Est, dans le cadre du programme Climaxion, organisent des Portes Ouvertes sur les Énergies Renouvelables. C’est l’occasion de découvrir les installations des entreprises et collectivités près de chez vous, poser vos questions et avoir des retours d’expériences des personnes qui ont sauté le pas.



Cet événement gratuit est ouvert à tous, venez vivre une expérience enrichissante !



Rendez-vous sur enr.climaxion.fr pour vous inscrire gratuitement à des visites et pour tout savoir sur les énergies renouvelables en Grand Est. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21

fin : 2024-06-03

Troyes 10000 Aube Grand Est jpo@climaxion.fr

