La Gâpette en Concert 1 place de la Tuilerie Munster, 28 mars 2024, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Dans le sillage des Têtes Raides ou encore des Ogres de Barback, La Gâpette sublime des textes citoyens, bien souvent graves, portés par une enveloppe musicale festive

Tous liés de près ou de loin à l’univers du bistrot, les 6 membres de la Gâpette n’hésitent pas à revêtir leur habit de « »Barmanologue » » et installer leur comptoir sur lequel ils servent humanité et générosité..

2024-03-28 fin : 2024-03-28 22:00:00. EUR.

1 place de la Tuilerie

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Following in the footsteps of Les Têtes Raides and Les Ogres de Barback, La Gâpette sublimate their often serious, citizen lyrics to a festive musical backdrop

All linked in one way or another to the world of the bistro, the 6 members of La Gâpette don’t hesitate to don their « Barmanologue » garb and set up their counter where they serve humanity and generosity.

Siguiendo la estela de Les Têtes Raides y Les Ogres de Barback, La Gâpette saca lo mejor de sus letras, a menudo serias, con un fondo musical festivo

Vinculados de una forma u otra al mundo del bistró, los 6 miembros de La Gâpette no dudan en enfundarse su traje de « Barmanologue » y montar su bar donde sirven humanidad y generosidad.

Im Gefolge der Têtes Raides oder auch der Ogres de Barback veredelt La Gâpette bürgerliche, oft ernste Texte, die von einer festlichen musikalischen Hülle getragen werden

Die sechs Mitglieder von La Gâpette, die alle in irgendeiner Weise mit der Welt des Bistros verbunden sind, zögern nicht, sich als « Barmanologen » zu verkleiden und ihre Theke aufzubauen, auf der sie Menschlichkeit und Großzügigkeit servieren.

