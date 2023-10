Toutes les choses géniales 1 place de la Tuilerie Munster, 12 mars 2024, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées aux impressions d’enfance, Toutes les choses géniales, de Duncan Macmillan, est un texte autant léger que son sujet est grave : le suicide regardé en face et sans complaisance..

2024-03-12 fin : 2024-03-12 22:00:00. EUR.

1 place de la Tuilerie

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Imbued with all the warmth and melancholy of childhood impressions, Duncan Macmillan?s Toutes les choses géniales is as light-hearted as its subject is serious: suicide looked at head-on, without complacency.

Impregnado de toda la calidez y melancolía de las impresiones de la infancia, Todo lo bueno de Duncan Macmillan es tan desenfadado como serio es su tema: el suicidio afrontado de frente y sin complacencia.

Duncan Macmillans Alle Dinge sind genial ist ein Text, der von der Wärme und Melancholie der Kindheitseindrücke durchdrungen ist und ein ebenso leichtes wie ernstes Thema hat: Selbstmord, dem man ins Gesicht schaut, ohne zu beschönigen.

