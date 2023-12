Spectacle-Débat – « Ecran total » par la compagnie Acaly 1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:00:00

fin : 2024-01-20 . Dans le cadre du Salon du sommeil et des écrans, le centre culturel mjc vous donne rendez-vous le samedi 20 janvier à 17h pour assister à la pièce de théâtre-débat « Ecran total » par la Compagnie Acaly. Informations pratiques

Tout public, à partir de 7 ans.

Entrée gratuite. Sur réservation au 03 44 39 63 18.

Centre culturel mjc, 1 avenue de l’Europe. .

1 Avenue de l’Europe

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

