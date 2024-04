Avec l’arrivée des beaux jours, la Guinguette de l’Éperon revient s’installer sur les bords de Loire à Ancenis-Saint-Géréon à partir du 12 avril 2024. Mêlant divertissements pour petits et grands, jeux, concerts, DJ sets et animations, le week-end d’ouverture aura lieu du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2024.

Située en bords de Loire et mêlant bar, restauration, concerts et animations, la Guinguette de l’Éperon est le rendez-vous de l’été pour profiter des beaux jours et passer un moment convivial et chaleureux en famille ou entre amis. Aujourd’hui devenue une étape incontournable aux portes de Nantes, la Guinguette de l’Éperon accueille plus de 40 mille visiteurs par an, d’avril à septembre.

Vendredi 12 avril de 17h à 00h : Apéro Mix avec Mr Cornelius, un DJ Set funk & disco.

Samedi 13 avril de 12h à 00h :

Jeux en tout genre pour petits et grands (avec À toi de Jouer 44) et château gonflable pour les kids (avec Festimauges).

Concert d’Ultra Nova Live Music (musique latino)

Dimanche 14 avril 12h – 22h :

Journée jeux et détente pour profiter de son dimanche en bord de Loire et château gonflable pour les enfants.

Guinguette de l’Éperon. Photo : Lucile Svz



Guinguette de l’Éperon, ouverture le 12 avril 2024

Jardin de L’Éperon à Ancenis, 44150

Bar & restauration évidemment disponible tout le week-end

Tous les événements proposés sont gratuits et accessibles à toutes et à tous !

Horaires d’ouvertures sur le week-end :

Ven : 12h – 14h30 • 17h – 00h

Sam : 12h – 00h

Dim : 12h – 22h

