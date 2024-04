Ça y est ! Le printemps est arrivé et, avec lui, les guinguettes rennaises annoncent peu à peu leur ré-ouverture pour la saison 2024. Parmi elles, La Quincette de la Ferme de Quincé, la Basse cour mais aussi la Capitainerie des P’tits Bateaux. De quoi démarrer la saison printanière avec entrain !

Le mois d’avril commence à peine et les guinguettes rennaises font déjà leur retour, à l’affût des rayons de soleil qui pointent doucement le bout de leur nez. La Quincette, guinguette de la Ferme de Quincé, rouvrira ses portes les 5 et 6 avril 2024. La ferme agricole du quartier de Beauregard prévoit une fin de semaine festive : pour sa quatrième saison, le lieu proposera musique et spectacles à prix libre, à boire et manger local et à petit prix, une bonne dose de rigolade portée par une équipe de bénévoles. Le vendredi 5 avril 2024, les artistes invités seront Grife, Moleskine et DJ Dupont. Samedi 6 avril, la guinguette laissera la place à Voiron, Christian Coiffure, C L’L’ et Blanca Brusci.

Ferme de Quincé – Le Haut Quincé – 35000 RENNES Vendredi 18h à 00h / Samedi 16h à 00h Restauration de 19h à 22h Instagram

La Basse Cour revient quant à elle le weekend du 12, 13 et 14 avril 2024 après des semaines de chantiers participatifs. De quoi boire et manger local et de saison, se déhancher, régaler ses oreilles, nourrir son esprit, se rencontrer, apprendre et partager… Une super saison qui s’annonce. Pour la soirée du vendredi 12 avril 2024, Digé M0m0 (Collectif Solarium), mais aussi Sugar Tantine. Samedi 13 avril, après un après-midi d’atelier de dessin pour projection mapping avec Visiophare et une fresque de l’alimentation, le guitariste et chanteur Yoann Minkoff et le beatboxer Chris Nolly proposeront un concert à 20h. Enfin, le dimanche laissera la place à la pièce de théâtre de Bastoon et Babouschka navigant entre acoustique et électrique, entre clown et rock’n roll avec l’énergie débordante qui les caractérise.

La Basse Cour, Chemin Robert de Boron, La Prévalaye, 35000 Rennes. Vendredi 12 avril 2024 de 15h à 00h / Samedi 13 avril de 15h à 00h / Dimanche 14 avril à 17h Instagram

Enfin, la Capitainerie, lieu de rencontre et d’échange, avec tout le confort d’une belle terrasse pour y déguster des douceurs rafraîchissantes, est ouverte, sur place ou à emporter à bord des P’tits Bateaux. Tous les produits sont locaux et fabriqués avec soin.

Les P’tits Bateaux / La Capitainerie, 48 Canal Saint-Martin, 35700 Rennes. Ouvert Lundi – Dimanche 10h30 – 22h Instagram

Alors, parés pour une saison de guinguettes ?

Dessins : Inès en gribouillis

