LA BASSE COUR DE RENNES RÉOUVRE LE 2 AVRIL À LA PRÉVALAYE

La guinguette citoyenne de la Basse Cour a été inaugurée les 27 et 28 août 2021 avec un franc succès. Situé dans l’ancienne ferme du château de la Prévalaye, à Rennes, le lieu est un projet de tiers-lieu nourricier, citoyen et solidaire, un outil au service des « communs » et du territoire. Vivant, partagé et convivial, il propose de quoi se restaurer, des ateliers et divers événements culturels à venir !

Après avoir été réhabilitée pour devenir un espace de réappropriation citoyenne, de restauration, de formation et de transmissions, de résidences artistiques et scientifiques, les deux jours d’inauguration, les 27 et 28 août, de la guinguette citoyenne ont couronné le projet de l’ancienne ferme du château de la Prévalaye, à Rennes. Le franc succès de l’évènement promet une suite pleine d’expériences et de convivialité pour les mois à venir.

Cet été, il a fait bon siroter une bière locale, déjeuner à l’ombre des arbres, découvrir un concert, participer à des ateliers de cuisine, de jardinage, de poterie, assister à une conférence, etc. Lieu nourricier pour questionner nos liens à la nature, la Basse Cour veut faire des ponts entre ville et campagne et promouvoir une agriculture et une alimentation saine et durable.

Les premiers ateliers ont eu lieu dès le 13 juin dernier, sur le site même de la Basse Cour, et se sont déroulés tout au long de l’été en attendant l’ouverture de la fameuse guinguette. Au programme de ces ateliers : réalisation de mobilier, balade botanique, cuisine estivale, atelier céramique, plantation et même tricot. De quoi rythmer l’été des Rennais et Rennaises !

Parallèlement aux ateliers, la Basse Cour propose dorénavant des plats mijotés avec les bons produits du jardin. On pourra participer à des ateliers collectifs de cuisine, de jardinage ou de poterie, mais également y faire la fête. « On expérimente un nouveau projet, on découvre un spectacle ou une conférence, on échange autour d’une bière ou d’une limonade locale à l’ombre des feuillages, on mange le poulet rôti du dimanche, on y reprend sa respiration dans un cadre naturel où les plus petits peuvent jouer dans les arbres », pouvait-on lire dans le communiqué de presse.

Dès maintenant, on trouve à La Basse Cour :

Une cuisine de saison midi et soir qui s’approvisionne directement au jardin et chez les producteurs locaux partenaires,

Des résidences culinaires pour faire découvrir d’autres cuisinier.ère.s et artisan.e.s du coin,

Une buvette extérieure,

Un labo de transformation partagé en expérimentation,

Une programmation de spectacles,

Des rencontres « du champ à l’assiette » : ateliers, conférences, débats, projections… co-construites avec un comité de programmation citoyen,

Des grandes fêtes,

Une aire de jeu « au naturel » pour les enfants.

La guinguette citoyenne constitue la 1e phase du projet La Basse Cour. Son inauguration a eu lieu avec succès le 27 août 2021.

L’aménagement des annexes et du corps de ferme en 2022/2023 marquera l’aboutissement du projet !

À l’origine…

La Basse Cour, c’est un collectif d’habitant.e.s d’horizons divers qui, depuis 2017, débordent d’envie et d’énergie pour créer un nouveau lieu de convivialité dans une ancienne ferme de la Prévalaye à Rennes. C’est aussi quatre années de plans sur la comète et des centaines de rencontres pour tenter de construire un mieux vivre-ensemble, un bien-manger accessible et convivial.

Ce projet est un petit héritier de la grande histoire: la ferme de la basse-cour dominait une vaste zone agricole, là où était produit au XVIIe siècle un beurre aux saveurs incomparables, envoyé jusque sur les grandes tables parisiennes.

Si l’on remonte un peu moins loin, depuis 2010 un ensemble d’acteurs agricoles, scientifiques, culturels travaillent à redonner sa vocation agricole à ce territoire aux portes de la ville. En 2019, l’association remporte l’appel à projet de la Ville de Rennes pour développer ce lieu participatif.

Un projet économique, social et solidaire

La Basse Cour déploie depuis 3 ans un ambitieux projet de territoire, dont le pivot est le lien humain et surtout le lien avec les habitants de son voisinage direct, notamment les plus fragiles socialement et économiquement.

La Basse Cour implique les citoyen.e.s à travers un panel d’actions multidisciplinaires dans et hors-les-murs. Elle construit des projets multipartenariaux dans lesquels interviennent tous les métiers « du champ à l’assiette » agricoles comme artisanaux mais aussi artistes, inventeurs, chercheurs, etc. via la transmission, la découverte et l’échange.

