PRÈS DE RENNES. LA BUVETTE DU PONT, LE RESTO GUINGUETTE DU PORT DE BETTON

Vous connaissez le port de Betton ? Avec ses bateaux, son étang, son marché dominical, son square et ses joueurs de boules et de palets. Il manquait quelque chose… Notamment pour se rafraichir. C’est chose faite depuis le 13 juillet 2021. Bienvenue à La Buvette du Pont.

Destiné aux Bettonnais et Bettonnaises qui désirent boire un (ou plusieurs) coups dans une ambiance détendue, voire festive, La Buvette du Pont attire désormais les Rennais et les habitants des communes environnantes. Notamment les samedi et dimanche où les places sont prises d’assaut.

La Buvette du port, dit BDP, c’est le bébé de trois associés, Benjamin et Antoine Chedeville et Jérôme Doré. Ils ont jeté leur dévolu sur l’ancienne enseigne Dupont & Dupont de Betton après avoir immédiatement apprécié tout le potentiel du cadre idyllique, le charme et l’énorme attractivité.

Dans la grande salle intérieure de la Buvette du Pont, la terrasse extérieure qui surplombe une vaste cour qui ouvre sur le port, au menu à midi, une restauration classique façon brasserie. Le soir, comme dans de nombreux cafés rennais désormais, c’est ambiance tapas, charcut et burger. En perspective, une spécialisation en grillades préparées au barbecue. Bref, de la simple et bonne cuisine sans complexité ni extravagance, avec des produits frais et des prix abordables. Le bémol, un service lent et des erreurs de service.

Côté ambiance, guinguette oblige, à la Buvette du Pont de Betton, on guinche d’un bon verre entre deux paillottes en tapotant du pied. L’ambiance est à la musique avec des play-list conviviales et dansantes, et de temps en temps un DJ et des concerts. Dès que le temps est au beau fixe, la Buvette du Pont vous propose donc de devenir votre port d’attache.

RESTO-GUINGUETTE LA BUVETTE DU PONT

Tapas à partir de 18h30

Restauration le midi lundi/vendredi

17 avenue d’Armorique, 35830 Betton

02 99 55 61 67

buzette35@gmail.com

lundi:

11:00 – 21:00

mardi:

11:00 – 01:00

mercredi:

11:00 – 01:00

jeudi:

11:00 – 01:00

vendredi:

11:00 – 01:00

samedi:

11:00 – 01:00

dimanche:

09:00 – 00:00