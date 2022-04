Rennes. La Garden Partie, guinguette de Baud-Chardonnet, ouvre le 6 mai

La Garden Partie, guinguette située en bord de Vilaine près de la plage de Baud-Charonnet, vous donne rendez-vous dès le 6 mai 2022 pour une saison urbano-champêtre boulevard Villebois-Mareuil.

La Garden Partie est un projet d’agriculture urbaine et péri-urbaine à Rennes, de la graine à la fourchette, avec des espaces de production maraichère et de distribution, accueil, restauration, organisation d’événements à Baud Chardonnet. Du champ à l’assiette, ce beau projet de promotion de l’agriculture et de l’alimentation durables, actuellement sous forme associative, réunit de nombreux bénévoles, principalement des habitants du quartier qui sont impliqués et participent au projet. Prochainement, l’association évoluera en SCIC pour toujours plus de sens : implication, partenariat, création d’emplois durables, développement d’une économie locale.

Au demeurant, retrouvez les transats, barnums et la trentaine de tables qui permettent de participer à l’aise à la Garden partie :

– les midis du lundi au vendredi pour les plats à emporter ou à déguster sur place dans le jardin,

– les soirées des mercredis, jeudis, vendredis, de 17h à 23h, en mode tapas (planches avec les produits d’artisans locaux, accras et tartinades végétales), et parfois avec concerts, projections de films…

– les vendredis de 16h à 20h pour faire votre marché aux rencontres de producteurs et d’artisans locaux, et buvette restauration jusqu’à 23h

La Garden Partie est situé entre la Vilaine et le 32 bd Villebois-Mareuil à Rennes

lagardenpartie@lilo.org

tel : 06 13 87 45 61

https://www.facebook.com/LaGardenPartie/