Festival Rennes en jeux : Venez jouer en société aux Jacobins les 4 et 5 février 2023

Le festival Rennes en jeux aura lieu les 4 et 5 février 2023 au Couvent des Jacobins dans la capitale bretonne. Une quatrième édition en Ille-et-Vilaine où les différents acteurs du jeu de société sont très actifs, entre associations, ludothèques et auteurs. Présentation.

« Les jeux de société sont un des meilleurs outils pour rassembler », assure Thomas Larcher. Avant de se reprendre : « sauf le Monopoly, ça finit toujours mal ». L’animateur parle en convaincu. En janvier 2017, il a fondé l’association Rennes en jeux, pour organiser le premier festival du jeu de société dans la capitale bretonne. Un an plus tard, son projet se concrétise : l’événement s’est tenu à la Halle Martenot le 21 janvier 2018.

« L’Ille-et-Vilaine est un des départements qui a le plus d’associations ludiques », dédiées aux jeux de société, explique-t-il. Et de prendre comme exemple les bars à jeux installés à Rennes, mais aussi les magasins dédiés, les ludothèques, les fêtes du jeu organisées par les différentes associations… Rennes a vu d’ailleurs le premier bar e-sport de France, warpzone, qui a récemment développé une franchise.

« Rennes est une ville étudiante, qui pousse à la rencontre », décrypte-t-il. Ce qui favorise selon lui une scène musicale locale qui facilite également le développement du jeu de société. La présence de nombreux auteurs locaux, réunis notamment au sein du Gang Rennais des Auteurs Ludiques (GRAL) ou du Cercle des Auteurs de Jeu à l’Ouest (CAJO), peut également en attester. Thomas Larcher connaît lui-même très bien ces milieux. ll a en effet présidé une association dédiée à l’éducation populaire au jeu, Borderlines, et a un moment travaillé dans un bar à jeu rennais.

Des jeux de cartes aux escape games

« Tout le monde avait envie d’organiser un festival qui nous rassemblerait tous, mais personne n’en avait le temps », se souvient-il. « On voulait favoriser le lien entre tous ces acteurs, pour qu’ils puissent se rencontrer et redynamiser le territoire. » L’animateur met à profit une période de chômage pour lancer l’association Rennes en jeux. Un an plus tard, et plus d’une semaine avant cette première édition, il avoue en riant ne plus beaucoup dormir. « En plus des 35 heures de mon emploi, je dois rajouter 35 heures par semaine pour le festival ! »

Lentement, il énumère le nombre d’éditeurs de jeux qui ont annoncé leur présence sur l’événement. Ils seront neufs à tenir un stand pour présenter leurs jeux. De leur côté, les associations du département animeront des tables pour faire découvrir ce loisir aux visiteurs.

« En particulier, précise le président de l’association porteuse du projet, la société Fabulaire proposera un escape games », un jeu où l’on doit résoudre des énigmes pour sortir d’un lieu clos. La société Le Quart d’Heure proposera aussi des animations : les volontaires auront accès à tous les accessoires d’une penderie pour reconstituer les photos qui leur seront soumises. De quoi changer de la vision des traditionnels jeux de cartes ou de plateau.

Créer du lien social à travers les jeux

« Celui qui dit qu’il n’aime pas jouer n’a juste pas encore trouvé le jeu à sa mesure », s’amuse Thomas Larcher. Avec les membres de l’association Borderline Games, il a l’habitude d’aller à la rencontre des étudiants, pour leur faire découvrir le jeu qui leur irait. « Chaque jeu est porteur de valeurs, qui sont souvent très positives, pas comme au Monopoly » rit-il. On y apprend à perdre, à passer son tour, à vivre en société en quelque sorte, comme leur nom l’indique. Sur une table, non loin de lui, les boîtes s’entassent, à disposition de tous. « Le but de ce festival est aussi de démocratiser le jeu, parce qu’il est un vecteur de lien social » poursuit l’animateur sur un ton plus sérieux. Entre étudiants, sur le coin d’une table d’un bar. Mais aussi dans les quartiers populaires de la ville.

« On a voulu organiser le festival dans un lieu accessible et rendre l’entrée gratuite pour que tous puissent venir », explique-t-il. De leur côté, différentes maisons de quartiers et maisons des jeunes et de la culture (MJC) se sont jointes à l’événement, pour proposer chacune des animations. « A terme, on voudrait faire une semaine du jeu à Rennes qui aurait lieu dans chaque quartier de la ville avant de se réunir le week-end avec ce festival. » De quoi faire vivre un lien social convivial à travers la ville et au-delà, que ce soit autour de cartes, de dés, de pions… ou de quelques rires.

Festival Rennes En Jeux 4 et 5 février 2023 au Couvent des Jacobins de 9h à 19h. Entrée libre et gratuite.

Pour être bénévole : toilebenevolat@gmail.com

Contact :latoileludique@gmail.com

Retrouvez Rennes en jeux sur Facebook