Dixit, le jeu qui fait parler !

Jeu créé en 2008 par Jean-Louis Roubira, le Dixit ne lassera sans doute jamais les joueurs avec ses extensions qui paraissent tous les ans et son design enchanté. Jeu littéraire d’énigmes psychologiques et d’imagination, le Dixit est à découvrir et redécouvrir à volonté !

Il y a peu de jeux comme le Dixit. Créé en 2008 par Jean-Louis Roubira et illustré par Marie Cardouat, ce jeu ne cesse d’enchanter ses joueurs avec ses régulières extensions permettant de jouer avec toujours plus de cartes et d’univers à imaginer. Riches en émotion, en poésie et en magie, les mêmes cartes peuvent exprimer différentes choses pour les joueurs, raison pour laquelle ce jeu est aussi utilisé dans un cadre thérapeutique pour faire parler les patients. Psychiatre de formation, spécialisé dans la psychiatrie enfantine, le créateur Jean-Louis Roubira a bien saisi les enjeux de ce jeu et l’apaisement onirique qui s’en dégage.

Le jeu se joue à partir de trois joueurs et peut aller jusqu’à 12 joueurs en équipe. Les joueurs reçoivent chacun six cartes illustrées, uniques et plurielles à la fois. Elles évoquent autant de mots-clefs qu’il y a de joueurs, ces derniers ayant sa propre perception de l’illustration selon sa personnalité, son humeur et autres paramètres qui lui sont propres.

Le jeu fait appel à l’imagination. À chaque tour, un conteur dit un mot qui définit selon lui une de ses cartes avant de la poser sur la table face cachée. Ce mot peut être relativement simple comme un objet, un sentiment ou un état, mais pour les plus aventuriers, pourquoi ne pas tenter un film ou une expression ? Les autres joueurs sélectionnent à leur tour une carte qui illustre ce même mot. Quand chaque participant ou équipe a fait son choix, le tas est mélangé puis retourné devant tout le monde. Le but du jeu est alors de retrouver la carte du conteur en votant à l’aide de cartons numérotés personnels. Le conteur gagne quand plusieurs joueurs trouvent sa carte, mais a contrario, ne gagne aucun point si tous les participants trouvent. Il ne faudrait pas que ce soit trop simple ! Les joueurs ayant reçu un vote gagnent également un point. Le premier arrivé à la fin de la piste du plateau gagne.

Le Dixit est un jeu paisible et très richement illustré, ce qui pousse doublement au rêve et à la poésie. Des cartes sont parfois innocemment illustrées et restent en tête. Ce n’est que plusieurs mois après que l’inspiration de ces cartes peut nous frapper, ce jeu étant truffé de références et inspiré d’œuvres existantes qui le rendent encore plus intelligent et complet.

Relativité, Escher



Les amants, Magritte



Le côté énigme psychologique du Dixit est également riche et stimulant. Les joueurs doivent se mettre à la place du conteur pour deviner ses émotions, ses inspirations, ses sentiments face à la carte et au mot qu’elle lui inspire. Le mot ne doit pas être trop évident ou trivial pour éviter que tout le monde le trouve, ni trop obscur, car il doit quand même évoquer quelque chose pour au moins un des joueurs.

Face au succès de son jeu, le créateur Jean-Louis Roubira s’est d’ailleurs mis à mi-temps afin de sortir tous les ans une extension. Le jeu en devient donc de plus en plus riche et passionnant au fil du temps, ce qui rend le jeu inlassable et peut-être même immortel.

Dixit, jeu à (re)découvrir à volonté!