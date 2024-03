WITCH WEEK // LE COUVENT-ROUBAIX Le couvent Roubaix Roubaix, samedi 30 mars 2024.

WITCH WEEK // LE COUVENT-ROUBAIX ÉVÉNEMENT SPÉCIAL : WITCH WEEK 30 et 31 mars Le couvent Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T11:00:00+01:00 – 2024-03-30T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T11:00:00+02:00 – 2024-03-31T19:00:00+02:00

Un week-end spirituel ça vous dit ?!

Plongez dans l’univers mystique de la Witch Week, un week-end dédié à la voyance, au bien-être et à beaucoup d’autres choses

Nouvelle au Couvent, on aura l’occasion de souhaiter la bienvenue à Atmosphère Spirituelle lors de son inauguration au Couvent-Roubaix, qui pourra enfin nous proposer des guidances spirituelle et médiumnique, des consultations de voyances et des soins énergétiques !

Date : Le 30 et 31 Mars

⏰ Heure : 11h – 19h

Lieu : Couvent-Roubaix, 128 Boulevard de Strasbourg, 59100 Roubaix

️ 1 rue Ampère, 59100 Roubaix

Ⓜ️ Eurotéléport

L4 arrêt Galon d’eau

L8 arrêt Visitation

Le programme :

– Ateliers de Voyance

– Salon de Bien-Être

– Cartomancie

– Séances de dream machine

– Réflexologie plantaire

– Cours de Yoga

Et bien plus encore

On vous attend pour une expérience envoûtante rien que pour vous

Le couvent Roubaix 1 rue Ampère, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Medium couvent

Thibault Jonckheere