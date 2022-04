WINNARETTA SINGER, PRINCESSE DE POLIGNAC, MÉCÈNE AMÉRICAINE (MUSIQUE EN DIALOGUE AUX CARMÉLITES) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Aux États-Unis l'inventeur de la machine à coudre, Mr Singer, laisse une fortune à chacun de ses enfants. En France Winnaretta épouse le prince Edmond de Polignac. Passionnée de culture, elle tient à Paris un « salon » très réputé où nombre d'artistes européens se croisent : compositeurs, écrivains, danseurs, peintres. Les musiciens sont ses préférés : Ravel, Hahn, Fauré, Satie, Stravinski, … Parmi la longue liste des pièces qui lui sont dédiées ou qu'elle a commandées et qui ont jalonné sa vie, la soprano Françoise Masset et la pianiste Anne Le Bozec ont choisi pour nous un florilège. La comédienne Zazie Delem nous éclairera sur cet itinéraire de grande mécène à travers les pages de la formidable biographie que Sylvia Kahan lui a consacrée. Winnaretti Singer, princesse de Polignac, mécène américaine est une création de Musique en Dialogue aux Carmélites !

