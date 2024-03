Les rendez-vous numériques : Numérique & Santé Espace de vie sociale L’Escambi – Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, vendredi 26 avril 2024.

Les rendez-vous numériques : Numérique & Santé Venez découvrir les services numériques de Santé : Mon Espace Santé, CPAM, application Icope … Vendredi 26 avril, 09h30 Espace de vie sociale L’Escambi – Castanet-Tolosan Entrée libre et gratuite

Début : 2024-04-26T09:30:00+02:00 – 2024-04-26T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T09:30:00+02:00 – 2024-04-26T12:00:00+02:00

Vous vous posez des question sur le suivi et la gestion de votre santé au quotidien?

Venez découvrir les service de santé du territoire et échanger avec les partenaires qui vous accompagnet dans la prise en main des outils :

-AMELI : le site et l’application de l’assurance maladie pour vos remboursements, vos droits et démarches et informations sanitaires

-Mon Espace Santé : pour retrouver tous vos documents santé, rédiger votre profil santé et consulter votre messagerie sécurisée avec les professionnels médicaux

– ICOPE : cette application destinée aux seniors permet de prévenir les risques (locomotion, état nutritionnel, santé mentale, cognition, audition et vision)

…

RDV à l’Espace de Vie Sociale L’Escambi à Castanet-Tolosan.

Pour toutes informations : 06 76 90 02 21

Espace de vie sociale L’Escambi – Castanet-Tolosan rue Alain Savary Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0676900221 »}]

