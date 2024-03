WHAT ELLE’S, LE GROOVE S’HABILLE EN NANAS Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, samedi 30 mars 2024.

WHAT ELLE’S, LE GROOVE S’HABILLE EN NANAS ♫BIG BAND♫ Samedi 30 mars, 21h00 Hot Brass Jazz Club 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T21:00:00+01:00 – 2024-03-30T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-30T21:00:00+01:00 – 2024-03-30T23:59:00+01:00

A l’instar d’autres groupes féminins emblématiques mais trop rares , What Elle’s est un sextet composé exclusivement de femmes, toutes générations confondues, réunies par le jazz pour faire vivre une musique intemporelle, avec talent, swing et générosité.

Ce « Ladies All Stars » se compose de la fine fleur de la scène musicale régionale et revendique une exploration sonore des traits puissants qui définissent les femmes. Ainsi, chaque membre de What Elle’s est un personnage unique. ​ « C’est ce qui rend la vie intéressante et c’est ce qui rend la musique fascinante : les personnalités ». ​ Ces musiciennes se sont rassemblées pour créer une musique qui ne se veut pas un manifeste féministe, mais tout simplement un spectacle à leur image, ouvert, complice et chaleureux. ​ Guidé par l’éclectisme musical, l’ambition de ce projet est d’inviter tous les publics à un grand voyage autour de styles très différents sans ne jamais rien sacrifier à l’exigence artistique.

Dans la foule conquise, on devine le grand sourire de bonheur des mélomanes comme des néophytes…

Alors What Elle’s?

Andréa Caparros Piano-Voix

Jenna Bersez Trombone

Shekinah Rodz Soxophone Alto

Céline Carrier Trompette

Stéphanie Cadière Saxophone Baryton

Elisabeth Consentino Batteri

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/what-elles-le-groove-shabille-en-nanas »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]