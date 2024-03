Week-end de Pâques Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Mulhouse, samedi 30 mars 2024.

Week-end de Pâques Chasse aux œufs, chocolat et atelier de décoration 30 et 31 mars Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Compris dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T10:00:00+02:00 – 2024-03-31T17:00:00+02:00

Samedi 30 et dimanche 31 mars, profitez des animations de Pâques au Musée National de l’Automobile à Mulhouse.

Venez en famille ou entre amis pour une journée ludique et divertissante.

Les enfants pourront partir à la chasse aux œufs, décorer leur propre œuf de Pâques et rencontrer le lapin de Pâques !

Sans oublier les œufs en chocolat pour se régaler…

Musée National de l'Automobile – Collection Schlumpf 17 rue de la Mertzau, 68 100 Mulhouse Mulhouse 68100 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est

MNA