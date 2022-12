Vr Sex Marseille 6e Arrondissement, 31 janvier 2023, Marseille 6e Arrondissement .

Vr Sex

2023-01-31 20:30:00 – 2023-01-31

EUR 8 8 Le dernier album “Rough Dimension” de VR SEX, l’alias acid punk d’Andrew Clinco, tire son titre d’une phrase architecturale, mais fait surtout référence au monde souterrain perverti et vicieux que ses chansons décrivent et condamnent.



Sous le nom de Noel Skum – anagramme acerbe d’Elon Musk – Clinco exprime son mépris et sa fascination pour les marges sordides et surréalistes des bas-fonds de Los Angeles, condamnées aux impasses de la vanité, de la luxure et de la technologie. Bien qu’initialement lancé comme un exutoire pour des “sons plus lourds” au-delà des contributions de Clinco aux fantaisistes new wave de Drab Majesty, le projet s’est transformé en un exercice fascinant de construction d’un monde, tissant des thèmes de sordides villes néo-futuristes, dans une ambiance de guitares distordues et de synthétiseurs cathodiques. Des échos de Chrome, Wire, Minimal Man et Sisters Of Mercy traversent la collection, mais au final, “Rough Dimension” nous livre sa propre vision tordue de “notre impitoyable réalité”.

Retrouvez le groupe Vr Sex sur la scène du Molotov le 31 janvier.

