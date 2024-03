Visite guidée du Bas Rebberg, quartier des industriels Mulhouse, dimanche 24 mars 2024.

Visite guidée du Bas Rebberg, quartier des industriels Mulhouse Haut-Rhin

Entreprenez une magnifique promenade dans le temps et l’espace, tant est grande la diversité architecturale des somptueuses maisons de maître des 19ème et 20ème siècles, quelquefois noyées dans d’immenses parcs aux essences d’arbres sélectionnées par les industriels lors de leurs nombreux voyages.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 12:00:00

87 avenue d’Altkirch

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

