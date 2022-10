Visite guidée de Camboulit, service patrimoine du Pays d’Art et d’histoire Camboulit, 11 février 2023, Camboulit.

Visite guidée de Camboulit, service patrimoine du Pays d’Art et d’histoire

Mairie Camboulit Lot

2023-02-11 – 2023-02-11

Camboulit

Lot

Camboulit

Tout au long de l’année, le Pays d’art et d’histoire du Grand-Figeac, vallées du Lot et du Célé programme des rendez-vous dans le territoire à la découverte des richesses de notre patrimoine. Des moments de partage, placés sous le signe de la convivialité et ouverts au plus grand nombre.

D’octobre 2022 à juin 2023, neuf nouvelles visites et un cycle de conférence inviteront les habitants à porter un regard renouvelé sur leur village et son histoire.

Les communes sélectionnées font l’objet d’une actualité patrimoniale (restauration, opération d’urbanisme, projet de valorisation) et sont associées à la préparation de ces rendez-vous emblématiques du Pays d’art et d’histoire.

Les visites de villages

Animées par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire, ces visites explorent l’histoire de la commune et de ses habitants au fil d’un parcours dans les rues, au contact direct des éléments de patrimoine.

Programmées le samedi après-midi à 14h30, elles sont accessibles à tous sans limite de jauge. (Durée : 2h environ)

Dominant l’entrée de la vallée du Célé, Camboulit conserve de nombreux vestiges de son passé médiéval. Un surprenant castrum du XIIIe siècle se lit encore dans l’urbanisme du village.

Au-delà des murs du castrum, Camboulit se développe en un riche bourg rural à l’habitat cossu et préservé.

(Rendez-vous à la mairie)

Visites gratuites – sans réservation

Durée environ 2

@service du patrimoine Grand Figeac

Camboulit

dernière mise à jour : 2022-10-18 par