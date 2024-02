Classicahors : Léo Ferré, Poètes vos papiers ! Place Belvezet Limogne-en-Quercy, samedi 27 avril 2024.

Classicahors : Léo Ferré, Poètes vos papiers ! Place Belvezet Limogne-en-Quercy Lot

A l’occasion des 30 ans de la disparition de Léo Ferre, un spectacle hommage dans lequel l univers du chanteur retrouve celui des poètes Verlaine, Aragon, Baudelaire, Rimbaud

Au travers des chansons de ses débuts peu connues, mais aussi en compagnie des poètes cités plus haut, Eric Perez et ses acolytes essaieront de donner l image la plus simple possible d’un personnage extrêmement complexe, le génie artistique !

Eric Perez, chant Jean-Marc Padovani, saxophone Alain Bruel, accordéon Julien Duthu, contrebasse 2323 23 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

Place Belvezet La Halle de Limogne en Quercy

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie contact@cahorsvalleedulot.com

L’événement Classicahors : Léo Ferré, Poètes vos papiers ! Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Cahors Vallée du Lot