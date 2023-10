Concert au Coin du Cantou : #puzzled, Jazz 2 rue Delbos Figeac, 27 avril 2024, Figeac.

Figeac,Lot

D’octobre à juin, Les Nuits & les Jours de Querbes proposent une saison culturelle intime et chaleureuse, discrète et amicale, au plus proche des artistes. Près de la vaste cheminée de Querbes, mais aussi hors les murs, à l’auditorium de Figeac, à Capdenac-Gare ou à Peyrusse-le-Roc, l’association propose des concerts de jazz, des rencontres avec des écrivains suivies de repas partagés, des rencontres en milieu scolaire…

Pierre-François Blanchard : Piano // Thomas Savy : Clarinettes

« #puzzled est le journal intime sur lequel s’écrivent amours, peines, souvenirs, réminiscences musicales. Tout est musique pour Pierre-François Blanchard, orfèvre en mélodies qui vous entrent dans le coeur et ne vous lâchent plus. Car ce pianiste compositeur est un oiseau rare que n’effraie pas l’émotion. Avec sa palette sonore éblouissante, Thomas Savy est le confident rêvé. Celui qui, d’instinct, choisit la juste nuance, qui, généreux, sait faire sienne une musique qu’il n’a pas écrite. » Arièle Butaux.

2024-04-27 20:30:00 fin : 2024-04-27 . 12 EUR.

2 rue Delbos Ecole de Musique, auditorium « Oum Kalsoum

Figeac 46100 Lot Occitanie



From October to June, Les Nuits & les Jours de Querbes offers a warm and intimate cultural season, discreet and friendly, close to the artists. Close to the vast Querbes fireplace, but also outside the walls, at the Figeac auditorium, Capdenac-Gare or Peyrusse-le-Roc, the association offers jazz concerts, meetings with writers followed by shared meals, encounters in schools…

Pierre-François Blanchard: Piano // Thomas Savy: Clarinets

« #puzzled is a diary of loves, sorrows, memories and musical reminiscences. Everything is music for Pierre-François Blanchard, a master of melodies that get into your heart and never let go. For this pianist-composer is a rare bird who is not afraid of emotion. With his dazzling palette of sounds, Thomas Savy is the ideal confidant. A man who instinctively chooses the right nuance, who generously makes his own music that he didn’t write Arièle Butaux

De octubre a junio, Les Nuits & les Jours de Querbes ofrece una temporada cultural cálida e íntima, discreta y acogedora, cerca de los artistas. Cerca de la inmensa chimenea de Querbes, pero también extramuros, en el auditorio de Figeac, Capdenac-Gare o Peyrusse-le-Roc, la asociación propone conciertos de jazz, encuentros con escritores seguidos de comidas compartidas, reuniones en escuelas…

Pierre-François Blanchard: Piano // Thomas Savy: Clarinetes

« #puzzled » es un diario en el que se escriben amores, penas, recuerdos y reminiscencias musicales. Todo es música para Pierre-François Blanchard, un maestro de las melodías que se meten en el corazón y nunca te sueltan. Y es que este pianista-compositor es una rara avis a la que no asustan las emociones. Con su deslumbrante gama de sonidos, Thomas Savy es el confidente ideal. Es el que elige instintivamente el matiz adecuado, el que hace generosamente suya una música que no ha escrito Arièle Butaux

Von Oktober bis Juni bieten Les Nuits & les Jours de Querbes eine intime und warme, diskrete und freundliche Kultursaison, die den Künstlern am nächsten ist. In der Nähe des riesigen Kamins von Querbes, aber auch außerhalb der Mauern, im Auditorium von Figeac, in Capdenac-Gare oder in Peyrusse-le-Roc, bietet der Verein Jazzkonzerte, Begegnungen mit Schriftstellern, gefolgt von gemeinsamen Mahlzeiten, Begegnungen in Schulen…

Pierre-François Blanchard: Klavier // Thomas Savy: Klarinetten

« #puzzled ist das Tagebuch, in das Liebe, Trauer, Erinnerungen und musikalische Reminiszenzen geschrieben werden. Für Pierre-François Blanchard ist alles Musik, er ist ein Goldschmied für Melodien, die sich in Ihr Herz bohren und Sie nicht mehr loslassen. Denn dieser Pianist und Komponist ist ein seltener Vogel, den die Emotionen nicht schrecken. Mit seiner blendenden Klangpalette ist Thomas Savy der ideale Vertraute. Derjenige, der instinktiv die richtige Nuance wählt, der großzügig eine Musik, die er nicht geschrieben hat, zu seiner eigenen macht. » Arièle Butaux

