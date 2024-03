Sauvages Souillac, samedi 27 avril 2024.

Sauvages Souillac Lot

Exposition estivale au Beffroi Saint-Martin revient avec 6 artistes contemporains » Sauvages »

Cette année, c’est la découverte de la Lionne des Cavernes en 1997 à Souillac qui inspire à la ville la nouvelle exposition estivale

6 artistes contemporains se rencontrent avec pour fil conducteur la nature, la faune et les formes tribales Autour du thème » Sauvage », vous pourrez contepler les oeuvres aux techniques variées telles que la sculpture de bois et bronze, la photographie, la céramique, le tufting, le dessin et la taxidermie alternative

Artistes Mikael Benard -Youssef Boubekeur- Claire Caron Mayor Jurgen Lingl Yann Masseyeff Constance Ziegler

Entrée libre

Mai & Juin mercredi au dimanche 14h-18h

Juillet & Août mardi au dimanche 10h13h-15h19h

Septembre mercredi au dimanche 10h13h-15h19h EUR.

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-09-15 19:00:00

Beffroi Saint-Martin

Souillac 46200 Lot Occitanie

