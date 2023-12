Marché à Bretenoux Place des consuls Bretenoux, 5 décembre 2023 08:00, Bretenoux.

Bretenoux,Lot

Bretenoux, bastide du XIIIème siècle avec sa place entourée de couverts et pavée de galets, s’anime et se colore les jours de marché..

2023-12-05 08:00:00 fin : 2023-12-05 13:00:00. EUR.

Place des consuls

Bretenoux 46130 Lot Occitanie



Bretenoux, a 13th century bastide with its square surrounded by cutlery and paved with pebbles, comes alive and colourful on market days.

Bretenoux, una bastida del siglo XIII con su plaza rodeada de casas cubiertas y pavimentada con guijarros, cobra vida y se llena de color los días de mercado.

Bretenoux, eine Bastide aus dem 13. Jahrhundert mit einem von Überdachungen umgebenen und mit Kieselsteinen gepflasterten Platz, wird an Markttagen lebendig und farbenfroh.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Vallée de la Dordogne