Concert « Voyages » Manoir Laroque Delprat Autoire, samedi 27 avril 2024.

Tu sais Alain, nous sommes comme des arbres. Un arbre, qu’il soit tordu, torturé ou droit, il a toujours besoin de ses racines pour construire son tronc et de ses branches pour atteindre la lumière et éclairer le chemin de sa vie . Ces paroles, je les ai respirées, transportées et elles voyagent aujourd’hui jusqu’à vous. Alain Larribet

Alain Larribet est compositeur, multi instrumentiste, chanteur. Son parcours artistique croise celui d’artistes de la chanson, du conte ou du slam comme Murray Head, Yannick Jaulin, Marc Alexandre Oho Bambe.

Tout public

Sur réservation

1010 10 EUR.

Début : 2024-04-27 18:00:00

fin : 2024-04-27 19:30:00

Manoir Laroque Delprat 7 Impasse de La Roque Del Prat

Autoire 46400 Lot Occitanie aurelialassaque@gmail.com

