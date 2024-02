Stage dance Parkour avec Cécile Grassin et Quentin Chamouton Gindou, samedi 27 avril 2024.

Stage dance Parkour avec Cécile Grassin et Quentin Chamouton Gindou Lot

Combiner pratique artistique et pratique sportive Cécile Grassin, danseuse et chorégraphe, et Quentin Chamouton, kiné et traceur, proposent un stage à la croisée de leurs pratiques, pour jeunes / adultes ayant déjà une pratique physique.

Viens bouger avec nous ! Danse en te déplaçant, déplace-toi en dansant !

Public adultes et plus de 16 ans

Inscriptions auprès de Cécile35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 16:00:00

Gindou 46250 Lot Occitanie cieappach@gmail.com

L’événement Stage dance Parkour avec Cécile Grassin et Quentin Chamouton Gindou a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Cazals-Salviac