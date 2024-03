Visite et traite des chèvres à la ferme du Londenbach Soultzeren, mercredi 13 mars 2024.

Découvrez la chèvrerie du Londenbach pour visiter l’étable des « geissele » (chevreaux), assister à la traite et même acheter du fromage.

Dans la Vallée de Munster, on ne fait pas que du munster. Il y a aussi les fromages de chèvre de la chèvrerie du Londenbach, à Soultzeren !

En plein cœur du Parc Régional des Ballons des Vosges à 800 mètres d’altitude, les biquettes évoluent en pleine nature, ce qui assure à leur lait et au fromage un profil gustatif des plus frais et fleuris. Pour encore plus d’originalité, des aromates qui poussent dans nos contrées alsaciennes sont utilisées ail des ours, moutarde noire et jaune. Par ailleurs, des Tommes et Tommettes ont été développées moins connues, mais fort goûteuses !

Tous les fromages de la chèvrerie du Londenbach sont agréés en agriculture biologique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 16:30:00

fin : 2024-12-31 18:00:00

21 Chemin du Londenbach

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est chevreriedulondenbach@gmail.com

